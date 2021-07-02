Мужчина утонул в реке Курчум в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вчера вечером, сотрудники ОСО Курчумского района Восточно-Казахстанской области, со дна реки Курчум подняли тело мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«Вызов к спасателям поступил от гражданина, который при купании в реке, заметил утонувшего. Предварительная причина смерти - купание в запрещенном месте. Несмотря на то, что проводится большая профилактическая работа: сотрудниками ДЧС ВКО совместно с сотрудниками полиции и волонтерами, организовано 1976 рейдов по местам, запрещенным для купания, в ходе которых с отдыхающими проводятся беседы, раздаются памятки, население все равно продолжает купаться в запрещенных и неустановленных местах, что и становится причиной трагедий», - проинформировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

С начала купального сезона в области утонуло 10 человек, из них 3 ребенка.

Напомним, в регионе установлено 312 знаков, в местах, где купаться запрещено.