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    05:55, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина утонул в море в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели достали тело мужчины из моря в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Тело утонувшего мужчины обнаружили на берегу в 5А микрорайоне, сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.

    Трагический инцидент произошёл вечером 3 сентября в 18:30. Информация об утонувшем мужчине во время купания поступила в управление кризисных ситуаций ДЧС. Погибший находился в воде в не оборудованном для купания месте.
    В ходе поисково-спасательных работ сегодня, 4 сентября, в 13:42 спасатели извлекли труп.
    Как установлено, мужчина был 1981 года рождения.
    Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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