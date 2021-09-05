Мужчина утонул в море в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели достали тело мужчины из моря в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Тело утонувшего мужчины обнаружили на берегу в 5А микрорайоне, сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.

Трагический инцидент произошёл вечером 3 сентября в 18:30. Информация об утонувшем мужчине во время купания поступила в управление кризисных ситуаций ДЧС. Погибший находился в воде в не оборудованном для купания месте.

В ходе поисково-спасательных работ сегодня, 4 сентября, в 13:42 спасатели извлекли труп.

Как установлено, мужчина был 1981 года рождения.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.