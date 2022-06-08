8 Июня 2022 22:25

Мужчина утонул в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В водоеме Аральского района Кызылординской области утонул 52-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Сообщение о том, что в водоеме неподалеку от села Жетес би Райымского сельского округа Аральского района утонул гражданин 1970 года рождения, поступило в ДЧС 8 июня текущего года в 18:42 часов.

По данному вызову срочно отправились на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда из населенного пункта Камбаш Аральского района.

«В 19:40 часов спасатели извлекли из воды тело 52-летнего гражданина, обнаружив его на расстоянии 10 метров ниже места его купания», - сообщили в пресс-службе.

С начала нынешнего года в регионе утонули 12 человек. Пятеро из них – дети.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области призывает граждан строго соблюдать безопасность на водоемах.