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Мужчина утонул в Баксайском канале Атырауской области
2 Августа 2022 22:07

Мужчина утонул в Баксайском канале Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в Баксайском канале, купаясь в необорудованном месте в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 2 августа во второй половине дня на пост связи поступило сообщение, что мужчина 1996 года рождения утонул в Баксайском канале. Купался он в неприспособленном для купания месте в селе Тандай Махамбетского района Атырауской области.

На место происшествия из города Атырау выехали спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

«В 19:10 тело утонувшего обнаружили и извлекли из воды. В поисковых работах задействованы 5 водолазов-спасателей, надувная лодка, 3 сотрудника и 1 единица техники районного отдела полиции, местные жители», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Ранее сообщалось, что нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района. Трагедия произошла в этом же районе.


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