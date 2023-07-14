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Мужчина утонул, спасая ребенка в Акмолинской области

14 Июля 2023, 11:07
Мужчина утонул, спасая ребенка в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На противоположной стороне озера г. Щучинск спасая тонущего ребенка утонул мужчина 1958 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Мужчине удалось спасти ребенка, но самому спасителю потребовалась помощь.

Прибывшие на место происшествия спасатели доставили мужчину на берег.

Спасатели сразу начали оказывать первую медицинскую помощь, делая массаж сердца до прибытия скорой помощи, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось .

ДЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области соблюдать правила

безопасности на воде.


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