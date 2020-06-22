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Мужчина утонул, спасая девушку, в Акмолинской области

22 Июня 2020 18:53
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Мужчина утонул, спасая девушку, в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 29-летний мужчина утонул в реке Нура вблизи села Оразак, спасая девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, под столицей, в селе Оразак, при спасении девушки утонул 29-летний мужчина. Несчастный случай произошел 21 июня в 5 часов утра. Компания молодых людей в субботний вечер приехала на отдых из города Нур-Султана в село Оразак.


«Нам поступило телефонное сообщение о том, что в реке Нуре вблизи села Оразак утонул человек. На место происшествия направлен сотрудник отдела чрезвычайных ситуаций. Информация подтвердилась. Для проведения поисковых работ были запрошены силы и средства оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Нур-Султана. Было установлено, что компания из девяти друзей прибыла из столицы в село ориентировочно в 20 часов, после чего совместно направилась к реке Нуре. Около пяти часов утра одна из девушек поскользнулась с обрыва и упала в реку. Двое из отдыхавших прыгнули в воду для оказания помощи девушке. В результате девушка была спасена, но 29-летний парень, бросившийся на помощь, утонул при спасении», - рассказал и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Как добавили в ведомстве, этот водоем не оборудован для купания, на съезде дамбы вблизи села Оразак установлено два запрещающих купание знака, береговая линия в районе места происшествия имеет обрывистый берег.

Всего с начала года в водоемах области утонуло семь человек. При купании на воде спасено 20 человек.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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