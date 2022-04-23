Мужчина утонул при переправе через реку на лошади в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Это первый случай гибели человека в реке в этом году в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина 1996 года рождения, 21 апреля примерно в 15:30 попытался верхом на лошади пересечь полноводную и с быстрым течение реку Уил. На середине реки он упал с лошади и утонул. Произошло это в Кызылкогинском районе, близ села Тайсойган. Поиски утонувшего ведутся силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, местных исполнительных органов и односельчан. Всего в поисковых работах принимают участие 18 человек и две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Ранее в Акмолинской области утонул табун лошадей. 12 апреля туши утонувших лошадей были найдены в озере Кызыл Сор.