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    21:09, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Мужчина утонул при переправе через реку на лошади в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Это первый случай гибели человека в реке в этом году в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мужчина 1996 года рождения, 21 апреля примерно в 15:30 попытался верхом на лошади пересечь полноводную и с быстрым течение реку Уил. На середине реки он упал с лошади и утонул. Произошло это в Кызылкогинском районе, близ села Тайсойган. Поиски утонувшего ведутся силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, местных исполнительных органов и односельчан. Всего в поисковых работах принимают участие 18 человек и две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Ранее в Акмолинской области утонул табун лошадей. 12 апреля туши утонувших лошадей были найдены в озере Кызыл Сор.


    Теги:
    Регионы Казахстана Атырауская область ДЧС МЧС Происшествия Атырау Происшествия, ЧС
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