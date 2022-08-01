1 Августа 2022 19:22

Мужчина утонул при неизвестных обстоятельствах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На озере Пестром в Петропавловске утонул 64-летний мужчина. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врио начальника управления в кризисных ситуациях Аскар Исмагулов сообщил, что поиски проводили сотрудники оперативно-спасательного отряда.

«Поиски мужчины, который пропал при неизвестных обстоятельствах, проводились с 5:50 часов утра. В 10:00 тело обнаружили и извлекли из воды водолазы в непредназначенном для купания месте. Направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются», - проинформировал Аскар Исмагулов.

Всего за минувшую неделю по области зарегистрировали 30 происшествий. От гибели в воде удалось спасти трех человек.

Из-за отравления угарным газом в стационар попали 11 жителей региона.

Всего произошло семь пожаров, два - в жилых домах. В четырех случаях причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, в двух – нарушения правил безопасности при устройстве отопительной печи и в одном – детская шалость.