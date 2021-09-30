Мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два преступления совершил житель СКО в Акмолинской области. Угнав автомобиль и попав на нем в аварию, он успел также похитить документы, разбив стекло на другом автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции города Кокшетау раскрыты ранее совершенные преступления.

26 сентября в дежурную часть поступило заявление от 26-летнего жителя села Красный Яр о том, что в этот день неизвестным лицом с парковки угнан его автомобиль марки «ВАЗ 2106». Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

В этот же день поступило заявление от 27-летнего жителя областного центра о том, что из его автомобиля марки «Daewoo Lacetti», который находился на парковке, путем повреждения стекла похищены документы на авто и картхолдер.

«В результате оперативно- розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Келеровка Северо-Казахстанской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, надев маску, 26 сентября около 03:00 мужчина разбил окно автомашины марки «ВАЗ 2106» и, выезжая с парковки, столкнулся с другим автомобилем. Оставив угнанное авто, злоумышленник отправился к автомобилю марки «Daewoo Lacetti», припаркованному рядом. Разбив окно и этой машины, он украл документы. Затем на попутном такси отправился домой в село Келеровка», - рассказали в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем» и ч. 2 ст. 384 УК РК «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».

Напомним, в состоянии алкогольного опьянения совершается большинство правонарушений. Недавно пьяный житель Кокшетау приставал к окружающим, переодевшись полицейским.