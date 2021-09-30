РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:33, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два преступления совершил житель СКО в Акмолинской области. Угнав автомобиль и попав на нем в аварию, он успел также похитить документы, разбив стекло на другом автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции города Кокшетау раскрыты ранее совершенные преступления.

    26 сентября в дежурную часть поступило заявление от 26-летнего жителя села Красный Яр о том, что в этот день неизвестным лицом с парковки угнан его автомобиль марки «ВАЗ 2106». Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

    В этот же день поступило заявление от 27-летнего жителя областного центра о том, что из его автомобиля марки «Daewoo Lacetti», который находился на парковке, путем повреждения стекла похищены документы на авто и картхолдер.

    «В результате оперативно- розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Келеровка Северо-Казахстанской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, надев маску, 26 сентября около 03:00 мужчина разбил окно автомашины марки «ВАЗ 2106» и, выезжая с парковки, столкнулся с другим автомобилем. Оставив угнанное авто, злоумышленник отправился к автомобилю марки «Daewoo Lacetti», припаркованному рядом. Разбив окно и этой машины, он украл документы. Затем на попутном такси отправился домой в село Келеровка», - рассказали в ведомстве.

    Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем» и ч. 2 ст. 384 УК РК «Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».

    Напомним, в состоянии алкогольного опьянения совершается большинство правонарушений. Недавно пьяный житель Кокшетау приставал к окружающим, переодевшись полицейским.

    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!