07:33, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
Мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два преступления совершил житель СКО в Акмолинской области. Угнав автомобиль и попав на нем в аварию, он успел также похитить документы, разбив стекло на другом автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции города Кокшетау раскрыты ранее совершенные преступления.
26 сентября в дежурную часть поступило заявление от 26-летнего жителя села Красный Яр о том, что в этот день неизвестным лицом с парковки угнан его автомобиль марки «ВАЗ 2106». Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.
В этот же день поступило заявление от 27-летнего жителя областного центра о том, что из его автомобиля марки «Daewoo Lacetti», который находился на парковке, путем повреждения стекла похищены документы на авто и картхолдер.