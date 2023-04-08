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Мужчина ушел под воду вместе с трактором из-за паводка в Акмолинской области

Оксана Матасова
8 Апреля 2023, 03:10
Мужчина ушел под воду вместе с трактором из-за паводка в Акмолинской области

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Паводок стал причиной трагедии в Акмолинской области. Из-за перелива талых вод реки Кайракты ушел под воду вместе со своим транспортным средством водитель трактора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Буландынском районе продолжаются поиски водителя трактора, который ушел под воду вместе с транспортным средством.

«Инцидент произошел 7 апреля около 04.07 часов недалеко от села Караозек Буландынского района. Предварительно установлено, что при переезде дороги из-за перелива талых вод реки Кайракты водитель трактора, 36-летний житель города Макинска, не справившись с управлением, съехал с дороги. Транспортное средство ушло под воду. По настоящее время сотрудниками полиции и силами департамента по чрезвычайным ситуациям, проводятся мероприятия по поиску водителя трактора», - пояснили в ведомстве.

Между тем, как сообщили полиции компетентные органы, при въезде на данный участок дороги были установлены два бетонных блока с красными опознавательными полосами и дорожный знак «Движение запрещено». Теперь полицейские проверяют достоверность этой информации.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства инцидента», - добавили в ведомстве.

Кадр из видео


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