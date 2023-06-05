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Мужчина управлял авто под воздействием синтетического наркотика в Кокшетау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июня 2023, 22:38
Мужчина управлял авто под воздействием синтетического наркотика в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау руководитель одного из местных ТОО задержан за рулем автомашины под действием синтетического наркотика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме лишения права управления транспортным средством на 7 лет, в отношении горожанина начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами».

Автомашина, на которой передвигался подозреваемый, была остановлена сотрудниками городского батальона патрульной полиции. Во время проверки документов поведение мужчины показалось полицейским странным, в связи с чем было принято решение направить его на медицинское освидетельствование. Проведенный анализ показал, что транспортным средством водитель управлял в состоянии наркотического опьянения, при этом в салоне машины могли находиться еще наркотические средства. Об инциденте патрульные полицейские сообщили своим коллегам – оперативникам отдела по противодействию наркоперступности управления полиции города Кокшетау.

Наркополицейскими был изъят пакетик наркотического средства, предположительно, синтетического происхождения. Согласно экспертизе вещество является смесью психотропного вещества а-PVP, массой 2,9 грамма. Также в машине была найдена денежная купюра номиналом 1 доллар США, используемая в качестве приспособления для употребления синтетики. На ней обнаружены специфические наслоения. Установлено что 44-летний акмолинец является руководителем одного из местных ТОО. Расследование продолжается.


Акмолинская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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