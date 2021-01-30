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    07:35, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Мужчина упал в шахту лифта в павлодарской гостинице

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спасатели вызволили мужчину, провалившегося в шахту лифта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ДЧС Павлодарской области.

    Инцидент произошел 28 января. В 20 часов 40 минут на пульт «112» Департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение из гостиницы «Сарыарка». Со слов администратора гостиницы мужчина, проживавший в одном из номеров, упал в шахту лифта с четвертого этажа.

    На место незамедлительно выехали спасатели в количестве 5 человек и с помощью подручных средств извлекли пострадавшего с небольшими повреждениями, ушибами и порезами из шахты лифта. Затем мужчину1987 года рождения передали бригаде скорой помощи.

    Аналогичный случай в городе произошел в прошлом году. В торговом доме «ЦУМ» продавец провалился не действующую шахту лифта. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.






    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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