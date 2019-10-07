Мужчина упал с балкона четвертого этажа в Экибастузе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб, упав с балкона четвёртого этажа в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Экибастузе в 15:40 во дворе дома по улице Королёва горожанин по неосторожности упал с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже, и погиб. Мужчина через соседний балкон пытался перелезть на балкон своей квартиры», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
«Ключей не было с собой, а жена только вечером должна была вернуться с работы», - пояснили корреспонденту МИА «Казинформ» причину столь необдуманного поступка экибастузца.
«Падение с четвёртого этажа. Мужчина, 1967 года рождения. Время 15:23. Диагноз «биологическая смерть», - добавили в управлении здравоохранения области.
По данному несчастному случаю назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, добавили в полиции.
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