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Мужчина упал с балкона четвертого этажа в Экибастузе

7 Октября 2019 17:33
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Мужчина упал с балкона четвертого этажа в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб, упав с балкона четвёртого этажа в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Экибастузе в 15:40 во дворе дома по улице Королёва горожанин по неосторожности упал с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже, и погиб. Мужчина через соседний балкон пытался перелезть на балкон своей квартиры», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

«Ключей не было с собой, а жена только вечером должна была вернуться с работы», - пояснили корреспонденту МИА «Казинформ» причину столь необдуманного поступка экибастузца.

«Падение с четвёртого этажа. Мужчина, 1967 года рождения. Время 15:23. Диагноз «биологическая смерть», - добавили в управлении здравоохранения области.

По данному несчастному случаю назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, добавили в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Антон Гагарин

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