Мужчина упал на крышу магазина с третьего этажа в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте по неизвестным причинам мужчина упал на крышу магазина с третьего этажа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

На пульт службы спасения «112» ДЧС города Шымкента поступил звонок от службы скорой медицинской помощи. В сообщении говорилось о том, что в 16-м микрорайоне по улице Шаяхметова на крыше магазина, примыкающего к многоквартирному дому, лежит мужчина. Необходима помощь спасателей для его спуска.

Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили мужчину, 1988 г.р., который по предварительным данным, по неосторожности упал с третьего этажа. Спасатели через одну из квартир спустились на крышу магазина и с помощью носилок вынесли пострадавшего. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали необходимую медицинскую помощь, после чего мужчину транспортировали до автомобиля скорой помощи.