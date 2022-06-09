Мужчина умер после наезда пассажирского поезда в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла минувшей ночью между станциями Алматы - 1 и Алматы - 2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«8 июня в 22.10 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о наезде пассажирского поезда на мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице»,- сообщила пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».