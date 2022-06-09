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    12:25, 09 Июнь 2022 | GMT +6

    Мужчина умер после наезда пассажирского поезда в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла минувшей ночью между станциями Алматы - 1 и Алматы - 2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 июня в 22.10 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о наезде пассажирского поезда на мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице»,- сообщила пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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