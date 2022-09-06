Мужчина умер по дороге в больницу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде скончался 61-летний мужчина по дороге в больницу. Его на машине везла к кардиологу супруга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел на дороге по улице Волгодонская. Супруга везла своего 61-летнего мужа к кардиологу. Но, к сожалению, им не удалось доехать до врача. Мужчина скончался по дороге.

«6 сентября 61-летний пассажир автомашины «Лексус» на улице Волгодонская скончался до приезда скорой медицинской помощи. За рулем автомашины была 59-летняя супруга», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт был зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.