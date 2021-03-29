Мужчина умер от удара тока в трансформаторной будке в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина умер от короткого замыкания в трансформаторной будке. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ОЭСК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на yk.kz.

По предварительным данным, неизвестный был лицом без определенного места жительства.



28 марта в 13:11 ч. энергетикам поступил сигнал от жителя ул. Космической, который сообщил, что во всем районе пропало электричество.

Прибывшая на место оперативно-выездная бригада обнаружила, что в помещении подстанции (трансформаторной будки) находится тело неизвестного мужчины.

«Несоблюдение правил электробезопасности, короткое замыкание при физическом контакте к токоведущим частям неизвестного лица (по предварительным данным, лицо без определенного места жительства) привело в летальному исходу. По факту случившегося проводятся соответствующие экспертизы», - уточнили в пресс-службе ОЭСК.