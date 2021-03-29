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    03:10, 29 Март 2021 | GMT +6

    Мужчина умер от удара тока в трансформаторной будке в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина умер от короткого замыкания в трансформаторной будке. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ОЭСК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на yk.kz.

    По предварительным данным, неизвестный был лицом без определенного места жительства.

    28 марта в 13:11 ч. энергетикам поступил сигнал от жителя ул. Космической, который сообщил, что во всем районе пропало электричество.

    Прибывшая на место оперативно-выездная бригада обнаружила, что в помещении подстанции (трансформаторной будки) находится тело неизвестного мужчины.

    «Несоблюдение правил электробезопасности, короткое замыкание при физическом контакте к токоведущим частям неизвестного лица (по предварительным данным, лицо без определенного места жительства) привело в летальному исходу. По факту случившегося проводятся соответствующие экспертизы», - уточнили в пресс-службе ОЭСК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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