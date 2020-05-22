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Мужчина украл терминал с деньгами в Талдыкоргане

22 Мая 2020 23:40
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Мужчина украл терминал с деньгами в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Восточного ГОП УП Талдыкоргана поступило сообщение о краже терминала, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По горячим следам установлен и задержан 31-летний житель Сарканского района, у которого изъяли искореженный терминал и свыше двухсот тысяч тенге, оставшейся от извлеченной из аппарата суммы. Подозреваемый признался в совершенной краже. Установлено, что вытащив в одиночку терминал на улицу, он погрузил его в остановленное такси и отвез к себе на съемную квартиру. Таксисту же пояснил, что терминал является его собственностью, и он перевозит его в другое место. В квартире при помощи подручных средств он взломал отсек с деньгами, из которых большую часть потратил на собственные нужды, а оставшаяся часть денег изъята», - рассказал начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

Отмечается также, что задержанный 8 лет назад был осужден за разбой. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб за испорченный терминал и вернуть похищенные деньги.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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