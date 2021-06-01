Мужчина украл телефон у 8-летней девочки в столице
Получив сообщение о преступлении, сотрудник Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана незамедлительно направил экипаж патрульной полиции. Прибыв на место, в считанные минуты полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий вышли на след подозреваемого и задержали его по «горячим следам» в магазине, где грабитель пытался сбыть похищенный телефон. Момент задержания подозреваемого попал на видео.
Задержанный сотрудниками полиции 34-летний грабитель доставлен в территориальное управление полиции. Мужчина дал признательные показания. Телефон изъят и возвращен отцу.
В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
В адрес начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова поступило благодарственное письмо от жителя столицы за оперативные действия сотрудников полиции в поимке преступника.