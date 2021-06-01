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    14:50, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина украл телефон у 8-летней девочки в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О преступлении в полицию сообщил отец ребенка. По словам мужчины, у его 8-летней дочери, которая стояла на остановке по улице Кенесары, неизвестный вырвал из рук телефон марки «Samsung» и убежал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    Получив сообщение о преступлении, сотрудник Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана незамедлительно направил экипаж патрульной полиции. Прибыв на место, в считанные минуты полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий вышли на след подозреваемого и задержали его по «горячим следам» в магазине, где грабитель пытался сбыть похищенный телефон. Момент задержания подозреваемого попал на видео.












    Задержанный сотрудниками полиции 34-летний грабитель доставлен в территориальное управление полиции. Мужчина дал признательные показания. Телефон изъят и возвращен отцу.

    В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    В адрес начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова поступило благодарственное письмо от жителя столицы за оперативные действия сотрудников полиции в поимке преступника.


    Теги:
    МВД РК Астана Видео Общество Происшествия Правоохранительные органы
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