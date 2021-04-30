Мужчина украл пожертвования из церкви в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 43-летний мужчина украл деньги из ящика для пожертвований из церкви в Акмолинской области. Это второй случай покушения на религиозные объекты, произошедший с периодичностью в несколько дней в Шортандинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

28 апреля в дежурную часть Шортандинского РОП поступило заявление от 29-летнего настоятеля храма о том, что неизвестное лицо в ночь на 21 апреля, повредив окно православной церкви, похитил денежные средства в сумме 20 тысяч тенге.

«По данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемого в краже разыскали оперативно. Им оказался безработный 43-летний местный житель. Он признал свою вину и пояснил, что деньги потратил на личные нужды», - отметили в ведомстве.

Между тем, несколькими днями ранее сообщалось об еще одной попытке похитить деньги прихожан - на этот раз из мечети Шортандинского района. Тогда выяснилось, что, пробравшись в мечеть, 44-летний акмолинец не смог справиться с замком на ящике с пожертвованиями и оставил преступную затею. Полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 - ч.3 ст. 188 «Покушение на кражу».