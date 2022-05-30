30 Мая 2022 11:08

Мужчина украл iPhone во время намаза в мечети в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в совершении кражи уже задержала полиция. 21-летний мужчина выставил украденный телефон на продажу в торговом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию по факту кражи сотового телефона в мечети обратился житель города. Мужчина сообщил, что во время омовения в уборной, у него из кармана куртки похитили сотовый телефон «Айфон 7».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 21-летний подозреваемый. Установлено, что он выставил украденный телефон на продажу в торговом доме за 10 тысяч тенге. Вещественное доказательство изъято. По факту проводится досудебное расследование по статье «кража», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Подозреваемый дал признательные показания. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

В полиции убедительно рекомендуют быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.