22:55, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
Мужчина, угрожая ножом, ограбил двух подростков в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН .КАЗИНФОРМ - Мужчина, угрожая ножом, ограбил двух подростков в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
17 сентября около 21:20 часов в дежурную часть УП города Талдыкоргана обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением об ограблении ее 16-летнего сына и его 15-летнего друга у одного из магазинов.
Из заявления следует, что неизвестный, угрожая ножом, забрал у подростков сотовые телефоны, кроссовки и свитера.
В результате принятых мер оперуполномоченные отдела криминальной полиции в течение трех часов задержали неоднократно судимого за аналогичные преступления 23-летнего жителя Талдыкоргана, у которого изъяли похищенное.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.