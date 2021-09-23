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    22:55, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина, угрожая ножом, ограбил двух подростков в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН .КАЗИНФОРМ - Мужчина, угрожая ножом, ограбил двух подростков в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    17 сентября около 21:20 часов в дежурную часть УП города Талдыкоргана обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением об ограблении ее 16-летнего сына и его 15-летнего друга у одного из магазинов.

    Из заявления следует, что неизвестный, угрожая ножом, забрал у подростков сотовые телефоны, кроссовки и свитера.

    В результате принятых мер оперуполномоченные отдела криминальной полиции в течение трех часов задержали неоднократно судимого за аналогичные преступления 23-летнего жителя Талдыкоргана, у которого изъяли похищенное.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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