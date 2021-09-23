ТАЛДЫКОРГАН .КАЗИНФОРМ - Мужчина, угрожая ножом, ограбил двух подростков в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 сентября около 21:20 часов в дежурную часть УП города Талдыкоргана обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением об ограблении ее 16-летнего сына и его 15-летнего друга у одного из магазинов.

Из заявления следует, что неизвестный, угрожая ножом, забрал у подростков сотовые телефоны, кроссовки и свитера.

В результате принятых мер оперуполномоченные отдела криминальной полиции в течение трех часов задержали неоднократно судимого за аналогичные преступления 23-летнего жителя Талдыкоргана, у которого изъяли похищенное.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.