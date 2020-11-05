Мужчина угрожал взорвать гранату в здании суда в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мужчина угрожал взорвать гранату в здании городского суда в Таразе, сообщает Polisia.kz.
5 ноября в 9 часов 10 минут в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что в фойе административного здания Таразского городского суда вошел мужчина и грозится взорвать гранату, находящуюся у него в сумке.
Прибывшими на место происшествия полицейскими задержан 49-летний горожанин, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области.
В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый помещен в психоневрологический диспансер.
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