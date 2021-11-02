Мужчина угрожал самосожжением в очереди за углем в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Конфликт произошел на железнодорожном тупике в Усть-Каменогорске, где можно получить уголь. Один из водителей грузового автомобиля угрожал самосожжением. Он в течение нескольких дней не мог получить уголь, передает МИА «Казинформ».

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка.

«Конфликт разгорелся 27 октября, - прокомментировали в ответ на наш запрос в пресс-службе управления полиции города. - Причиной его стало то, что социальный уголь в левобережном тупике выдается по талонам, но водитель, приехавший из Уланского района, такими талона не обладал. Талонами на социальный уголь могут обладать лишь городские жители. Безрезультатно простояв несколько дней в ожидании, водитель отчаялся настолько, что перегородил своим автомобилем въезд в тупик и действительно угрожал покончить с собой. Полиция, вмешавшись в конфликт, с помощью других водителей сумела предотвратить катастрофическое развитие событий».

После беседы с полицейскими накал конфликта удалось снизить. Водитель был привлечен к ответственности по ст. 597, ч 3 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Штраф по ней составляет 10 МРП. Причина привлечения к ответственности – перегороженная автомобилем дорога. Какими бы ни были причины конфликта, но из-за действий водителя в течение трех часов была блокирована работа узла, что могло привести к еще более проблемной ситуации.

Как сообщили в управлении полиции, ситуация контролируется правоохранительными органами, чтобы не допустить подобного развития событий при возникающих конфликтах.