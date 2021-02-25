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    23:30, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро в Москве

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» синей ветки столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать (ее) (...) на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», - сказал собеседник агентства.

    Ранее ТАСС сообщал, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход.

    Как сообщил ТАСС источник в московском метро, около 19:25 на станции «Славянский бульвар» был «обнаружен бесхозяйный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что около 19:00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.


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