Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро в Москве

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» синей ветки столичного метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать (ее) (...) на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станция закрыта на вход и выход.

Как сообщил ТАСС источник в московском метро, около 19:25 на станции «Славянский бульвар» был «обнаружен бесхозяйный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что около 19:00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.