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    21:57, 23 Август 2022 | GMT +6

    Мужчина ударил девушку кирпичом по голове в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция разыскивает мужчину, который несколько раз ударил жительницу Павлодара кирпичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 августа в 15.30 часов в Центральный отдел полиции города Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины.

    По данным полиции, 21 августа около 01.10 часов неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом. В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа, поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации отказалась. Однако, с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа.

    «По данному факту начато досудебное расследование по хулиганству. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.





    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Павлодарская область Видео Происшествия Правоохранительные органы
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