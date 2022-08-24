Мужчина ударил девушку кирпичом по голове в Павлодаре
23 августа в 15.30 часов в Центральный отдел полиции города Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины.
По данным полиции, 21 августа около 01.10 часов неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом. В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа, поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации отказалась. Однако, с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа.
«По данному факту начато досудебное расследование по хулиганству. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.
Фото: polisia.kz