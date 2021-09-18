Мужчина убил свою сожительницу и хозяина съемной квартиры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане мужчина совершил убийство сожительницы и хозяина съемной квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

16 сентября в 10:00 часов на канал «102» поступило сообщение, что в квартире обнаружены тела 26-летней женщины и 68-летнего мужчины, с ножевыми ранениями.

По факту сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Задержан 34-летний бывший сожитель погибшей, подозреваемый в убийстве.

Установлено, что между парой возникла ссора, в ходе которой он нанес ей ножевые ранения. Присутствовавшему при скандале 68-летнему хозяину квартиры, который вступился за девушку он также нанес многочисленные ранения. После чего скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.