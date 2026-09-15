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    Мужчина убил супругу и покончил с собой в Астане

    По факту убийства и суицида возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ранение
    Фото: pixabay.com

    — Установлено, что сегодня, 15 сентября, в ходе конфликта между супругами 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своей 53-летней супруге, после чего причинил себе ножевое ранение. От полученных травм оба скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

    В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее в Шымкенте конфликт между соседями перерос в драку и привел к смерти 65-летнего мужчины. Подозреваемого задержали, начато досудебное расследование.

    Самоубийство Ножевые ранения Семья Астана Суицид Убийство Происшествия Уголовное дело Конфликт
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор