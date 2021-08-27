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Мужчина убил собутыльника во время ссоры в Актобе

27 Августа 2021 17:40
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Мужчина убил собутыльника во время ссоры в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мужчина убил собутыльника во время ссоры в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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24 августа на телефон 102 ЦОУ УП города Актобе позвонил мужчина и сообщил, что в квартире по улице Кутуева обнаружил труп родственника, который проживал один. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой обнаружен труп 45-летнего мужчины с ножевым ранением в грудную клетку.

Сотрудниками полиции был проведен ряд оперативных мероприятий, в результате которых был установлен 44-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который 22 августа вечером, находясь в квартире потерпевшего после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес ножевое ранение покойному.

Совокупностью собранных доказательств подозреваемый изобличен в совершении данного преступления, задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Актобе.

Проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».



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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео  
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