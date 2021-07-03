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    10:25, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчина топором убил сына в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Конфликт между отцом и сыном в Костанае привёл к трагическим последствиям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    По факту убийства 30-летнего жителя областного центра управлением полиции проводится досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «убийство».

    «Предварительно установлено, что между отцом и сыном произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения, в результате подозреваемый (отец) топором нанес телесные повреждения по голове погибшего (сын). Виновный в совершении преступления 73-летний мужчина задержан, проводятся мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела»,- прокомментировали в ДП.

    В целях предотвращения аналогичных преступлений в полиции предупреждают о воздержании от злоупотребления алкогольными напитками, призывают придерживаться ведения здорового образа жизни в семье и на работе.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Происшествия
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