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Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном

22 Августа 2021 21:04
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Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном задержан мужчина, который в нетрезвом виде стрелял по лошадям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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«В Департаменте полиции прокомментировали видео, на котором снят мужчина с предметом, предположительно похожим на оружие. По данному факту в полиции уточнили, что действительно в городе Рудном 22 августа около 17:30 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, с балкона второго этажа своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей», - рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрирован, пневматический пистолет изъят, принимается процессуальное решение. Также принимаются меры к установлению хозяина бродивших лошадей.

В полиции добавили, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Животные  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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