Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Мужчина стал жертвой аллигатора в штате Южная Каролина
27 Июня 2022 18:26

Мужчина стал жертвой аллигатора в штате Южная Каролина

МЕРТЛ-БИЧ. КАЗИНФОРМ – По данным полиции, аллигатор затащил жителя района Миртл-Бич штата Южная Каролина в пруд и убил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Сотрудники пожарной службы отреагировали на вызов в районе Экскалабер-Корт за пределами города Миртл-Бич около 23:45 часов и извлекли жертву и аллигатора из пруда.

Биолог из департамента природных ресурсов Южной Каролины вместе со службой по вылову аллигаторов приняли решение, что аллигатора следует гуманно подвергнуть эвтаназии на месте.

Согласно данным департамента природных ресурсов штата, в Южной Каролине обитает около 100 тыс. аллигаторов. Ежегодно отлавливают примерно 250-300 проблемных рептилий в регионе.

С 2016 года данный случай стал четвертым смертельным нападением аллигатора на человека в истории штата Южная Каролина. Ранее погибли трое взрослых - в 2016, 2018 и 2020 годах.

При этом отмечается, что людям следует избегать кормления или фотографирования аллигаторов, чтобы свести к минимуму риск нападения.


Читайте также
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
Пятимесячную девочку застрелили в машине в штате Иллинойс
Развлекательное мероприятие в штате Вашингтон окончилось стрельбой
Пекинские школьники вернулись к очному формату обучения
Власти Японии призвали жителей страны экономить электричество из-за аномальной жары
Пять человек пострадали при взрыве газа в Бирмингеме
Около 500 человек получили ранения при обрушении трибун на фестивале корриды в Колумбии
Россия столкнулась с дефолтом по своему внешнему долгу

Лента новостей

Архив