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Мужчина спрыгнул с пешеходного моста в парке Уральска

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Мая 2021, 06:18
Мужчина спрыгнул с пешеходного моста в парке Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 46-летний житель Уральска спрыгнул с пешеходного моста в реку Чаган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Инцидент произошел 29 мая около 20:00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, при патрулировании реки Чаган спасатели заметили тонущего человека.

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«Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО спасли мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и спрыгнул с пешеходного моста. Мужчине 46 лет и он является жителем Уральска. Спасатели передали его сотрудникам полиции», - сообщили в ДЧС ЗКО.


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