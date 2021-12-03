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Мужчина, справивший нужду в купе поезда, арестован на 3 суток

3 Декабря 2021 17:10
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Мужчина, справивший нужду в купе поезда, арестован на 3 суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Линейного отдела полиции на ст.Кандыагаш задержан 46-летний житель Жамбылской области, который, находясь в алкогольном опьянении, в пассажирском поезде сообщением «Актобе-Атырау» справил нужду под себя, вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

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Транспортные полицейские в отношении мужчины составили два административных протокола за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения по ст. 434 и 440 КоАП РК.

Решением Темирского районного суда правонарушитель подвергнут административному аресту на трое суток.

Напомним, что с начала т.г. транспортными полицейскими страны выявлено почти 41 000 административных правонарушений, в том числе 4331 - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде, 602 за мелкое хулиганство.

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#МВД РК  
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