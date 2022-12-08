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    Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области

    8 Декабря 2022, 16:08

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Улкен Панфиловского района загорелся частный жилой дом. Очевидец до прибытия пожарных вынес из горящего дома троих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, пожар произошел 7 декабря в 21:40. Его удалось потушить в 22:22. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

    «В пожарную службу сообщил очевидец, который до прибытия противопожарной службы вынес из детской комнаты горящего дома троих детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения, помог эвакуироваться из дома родителям детей, которые в тот момент спали, вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара. Никто из граждан не пострадал», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Героем стал Айтбаев Еркебулан Турганович - младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 Жаркента. Он находился дома в свободное от несения службы время. Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.



    Недавно в Атырау восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай спас тонущих в реке Урал двух детей. Его наградили медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям РК «За спасение утопающих на воде».


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Видео Регионы МЧС Пожар ДЧС Спасение Жетысуская область Талдыкорган
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