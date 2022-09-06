Мужчина спас детей во время пожара в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея спас детей во время пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Абайской области, в 15:55 часов на пульт дежурного поступило сообщение, о том, что на 9 этаже 9-этажного дома в микрорайоне Карагайлы горит квартира.

Пожарные-спасатели незамедлительно выехали на место возгорания. Как стало известно, в помещении зала горели личные вещи на площади 2 кв.м. Огонь был потушен до прибытия сотрудников. Во время возгорания в квартире находились 4 детей.

«К счастью, на помощь несовершеннолетним пришел сосед. Мужчина, 1986 года рождения, по пожарной лестнице, которая есть на балконах, попал в квартиру и через эвакуационный люк спустил детей на восьмой этаж», — отметили в ДЧС.

В пресс-службе сообщили, что дети доставлены в детскую областную больницу, где их полностью обследуют. Причины возгорания выясняются.









Фото: ДЧС