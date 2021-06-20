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    14:39, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина спас детей от удара током в фонтане в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Несколько человек едва не убило током в фонтане около Алматинского цирка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в сети Facebook написала жительница города Укилай Бестай.



    Женщина отдыхала с детьми около здания Алматинского цирка. Затем она увидела, как две маленькие девочки перед фонтаном сняли туфли, полезли в воду. После чего их и женщину рядом стало бить током.

    «Мы ели мороженое и отдыхали с детьми. Одновременно я увидела, что две маленькие девочки, которые стояли рядом, сняли свои туфли и полезли в воду. В мгновение я не заметила, как эти девочки уперлись в груду железа. И мать, которая хотела их вытащить, тоже вцепилась в это железо», - написала она.

    Они просили людей помочь им. Но многие не подходили к воде. Но, несмотря на это, один молодой человек по имени Абылай пришел им на помощь, его тоже током ударило, он до последнего спасал людей.

    Пострадавшие были доставлены в больницу каретой скорой помощи.

    Как прокомментировали в городском акимате, от удара тока в фонтане у здания Казахского Государственного Цирка пострадали трое человек: двое несовершеннолетних детей и 1 взрослый. Инцидент случился 19 июня в промежутке между 15:00-16:00 часов в фонтане.

    «В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурным техническим работником в первой половине дня неоднократно производились работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования до момента инцидента.

    20 июня произведен выездной осмотр фонтана с участием представителей Управления зеленой экономики города Алматы, ГКП на ПХВ «Алматыкалажарык» и ТОО EcoAlmaty. Был произведен совместный осмотр и обследование, в ходе которых технических нарушений подтверждающих неисправность фонтанного оборудования не выявлено. Специалистами выясняются причины произошедшего», - пояснили в акимате.


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