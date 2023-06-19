Мужчина совершил суицид в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде 24-летний мужчина покончил с собой. Прибывшие на место медики не смогли его спасти и констатировали смерть от асфиксии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в Пришахтинске. Мужчина работал охранником на одном из предприятий города. По словам знакомых, он жаловался на то, что не может закрыть кредиты из-за низкой заработной платы. Мужчину обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики, констатировали его смерть.

«Бригада прибыла по адресу через 5 минут после поступившего вызова. Причина летального исхода – суицид», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

По данному факту полиция ведет расследование.

«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.