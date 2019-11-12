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Мужчина совершил разбойное нападение с ножом на магазин в Павлодаре

12 Ноября 2019 11:28
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Мужчина совершил разбойное нападение с ножом на магазин в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция в Павлодаре задержала мужчину по «горячим следам», который подозревается в разбойном нападении на магазин, передает МИА «Казинформ».

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«В полицию обратился житель областного центра о том, что в магазине по улице Сатпаева в 18:40 неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, забрал 40 тысяч тенге. Оперативники сразу стали отрабатывать видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Через несколько часов была установлена личность 38-летнего жителя Павлодара.

«Мужчина, подозреваемый в преступлении, был задержан. Нож изъят», - подчеркнули в пресс-службе и отметили, что он водворен в ИВС Павлодара.

По факту разбоя проводится досудебное расследование.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Силовые структуры,
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Автор:

Антон Гагарин

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