Мужчина совершил разбойное нападение с ножом на магазин в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция в Павлодаре задержала мужчину по «горячим следам», который подозревается в разбойном нападении на магазин, передает МИА «Казинформ».

«В полицию обратился житель областного центра о том, что в магазине по улице Сатпаева в 18:40 неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, забрал 40 тысяч тенге. Оперативники сразу стали отрабатывать видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Через несколько часов была установлена личность 38-летнего жителя Павлодара.

«Мужчина, подозреваемый в преступлении, был задержан. Нож изъят», - подчеркнули в пресс-службе и отметили, что он водворен в ИВС Павлодара.

По факту разбоя проводится досудебное расследование.