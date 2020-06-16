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Мужчина сорвался с плотины, пытаясь сделать селфи на БАО

16 Июня 2020 12:20
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Мужчина сорвался с плотины, пытаясь сделать селфи на БАО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина едва не погиб, пытаясь сделать селфи – он сорвался с плотины Большого Алматинского озера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поздно вечером 14 июня в дежурную часть республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о мужчине, который, по предварительным данным, упал с плотины и просит о помощи. Очевидцы сообщали, что с плотины Большого Алматинского озера, высота которой достигает 50 метров, сорвался человек и, судя по доносящимся снизу крикам, он еще жив», - проинформировали в РОСО.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились вниз по плотине и обнаружили пострадавшего на одном из уступов каскадного тела защитного сооружения.

«Предположения о полученных им сложных травмах при падении на 25 метров не подтвердились - у мужчины оказалась лишь рваная рана на голени и сломаны два пальца. Спасатель-медик оказал на месте всю необходимую помощь. Затем сотрудники РОСО на альпинистских тросах транспортировали мужчину наверх, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи», - добавили в РОСО.

Свое «приключение» 35-летний экстремал объяснил тем, что якобы хотел сделать селфи на красивом фоне, стоя на технической лестнице, но не удержался и полетел вниз.

Спасатели РОСО предупреждают: красивые снимки не стоят жизни человека!


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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