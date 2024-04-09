Мужчина сообщил о бомбе в наркодиспансере в Жамбылской области

Лжетеррориста задержали в Жамбылской области. Злоумышленник, сообщивший о бомбе в наркологическом диспансере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— 8 апреля примерно в 16:00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. При проверке данная информация не подтвердилась, — сообщили в полиции.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения.

Следует отметить, что задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. В прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый водворен в ИВС.

Министерство внутренних дел вновь напоминает о том, что Уголовным кодексом за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта «лжетерроризма».