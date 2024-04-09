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    09:20, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Мужчина сообщил о бомбе в наркодиспансере в Жамбылской области

    лжетеррорист
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ агентство Kazinform

    Лжетеррориста задержали в Жамбылской области. Злоумышленник, сообщивший о бомбе в наркологическом диспансере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    — 8 апреля примерно в 16:00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. При проверке данная информация не подтвердилась, — сообщили в полиции.

    После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения.

    Следует отметить, что задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. В прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый водворен в ИВС.

    Министерство внутренних дел вновь напоминает о том, что Уголовным кодексом за это преступление предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет.

    Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта «лжетерроризма».

    Теги:
    Терроризм Регионы Казахстана полиция Жамбылская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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