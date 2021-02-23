Мужчина со штыковой лопатой пытался проникнуть в дом акмолинки

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Влезть в дом акмолинки при помощи штыковой лопаты пытался пьяный бывший квартиросъемщик женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 февраля в дежурную часть Косшынского поселкового отдела полиции поступило заявление от 35-летней жительницы села Тайтобе.

Женщина сообщила, что в 03:35 неизвестный мужчина в медицинской маске, используя штыковую лопату, пытался вскрыть окно на кухне ее дома. Завидев хозяйку, злоумышленник скрылся.

«После получения звонка от потерпевшей сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен ранее судимый за кражу 26-летний житель села Косшы. Выяснилось, что злоумышленник незадолго до инцидента снимал в аренду времянку у потерпевшей, и на днях съехал. После распития алкоголя, по показаниям подозреваемого, он замерз и стал искать место для ночлега, а так как ему не удалось открыть времянку, он решил проникнуть в дом через окно», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».