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    23:00, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Мужчина со штыковой лопатой пытался проникнуть в дом акмолинки

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    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Влезть в дом акмолинки при помощи штыковой лопаты пытался пьяный бывший квартиросъемщик женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 февраля в дежурную часть Косшынского поселкового отдела полиции поступило заявление от 35-летней жительницы села Тайтобе.

    Женщина сообщила, что в 03:35 неизвестный мужчина в медицинской маске, используя штыковую лопату, пытался вскрыть окно на кухне ее дома. Завидев хозяйку, злоумышленник скрылся.

    «После получения звонка от потерпевшей сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен ранее судимый за кражу 26-летний житель села Косшы. Выяснилось, что злоумышленник незадолго до инцидента снимал в аренду времянку у потерпевшей, и на днях съехал. После распития алкоголя, по показаниям подозреваемого, он замерз и стал искать место для ночлега, а так как ему не удалось открыть времянку, он решил проникнуть в дом через окно», - рассказали в ведомстве.

    В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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