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    14:15, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мужчина снял штаны прямо на территории школы в Павлодаре

    Мужчина снял штаны прямо на территории школы в Павлодаре
    Фото: скрин с видео.

    В Павлодаре засняли на видео возмутительный поступок: мужчина снял штаны прямо на территории школы, теперь его разыскивает полиция. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Со слов очевидцев, сначала мужчина ходил по двору с ребенком, затем тот ушел, а он остановился и снял с себя штаны. Горожане возмущены подобным поведением. Тем более, все произошло недалеко от детской площадки.

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    Публикация от Жалобы Павлодар (@zhaloby_pavlodar)

    В учебном заведении случившееся отрицать не стали. Там сообщили, что инцидент произошел в выходной день. На территории установлены камеры, ее обходят раз в час, но в связи со случившимся контроль усилят.

    - Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города Павлодара. Проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Напомним, чуть больше недели назад другой мужчина в пригороде Павлодара пытался увести со школьного двора двух первоклассниц. Свидетельницей происходящего стала мама одной из девочек, которая пришла встретить школьницу после уроков. Родительница подняла шум, сфотографировала пристававшего к детям мужчину и придала ситуацию огласке. Личность мужчины полицией установлена. Им оказался 34-летний сельчанин. Его поместили в центр временной адаптации и детоксикации, затем суд назначил ему 10 суток ареста.

    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар
    Автор
    Наталья Зинченко
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