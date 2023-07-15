Мужчина скончался во время велогонки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время велогонки в Астане скончался мужчина. По информации Казахстанской федерации велосипедного спорта, у мужчины не выдержало сердце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня во время Tour of Uly Dala в Астане с трассы съехал и скончался один из участников велогонки. По предварительным данным у мужчины 1983 года рождения не выдержало сердце. Бригада скорой помощи, дежурившая на соревнованиях, оказала неотложную помощь, но, к сожалению, мужчину не удалось спасти», - прокомментировали в Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Организаторы велогонки принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Также было принято решение завершить велогонку и отменить этап, запланированный на воскресенье 16 июля.