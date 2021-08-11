Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области
11 Августа 2021 09:41
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 46-летний мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеДвух женщин выдворили из страны в Павлодарской области Ранее судимых за тяжкие преступления и неблагополучные семьи проверяют полицейские СКО Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа мужчину спасли полицейские ВКО
10 августа в 21:10 часов на автодороге Ленинский – Русская Поляна, вблизи села Алгабас Аксуского района, 33-летний водитель автомашины Mercedes Benz совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.
«В результате ДТП 46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Автомашина водворена на штрафную стоянку. Назначена СМЭ. Проводится проверка»,- сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
С начала года на территории области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек. В том числе, с участием пешеходов зафиксировано 88 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, еще 85 получили различные травмы.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- ДТП на мосту с участием пяти машин произошло в Атырау
- Двух браконьеров с сетями задержали в Акмолинской области
- Помощники появились у участковых в Костанайской области
- 130 предложений по улучшению условий труда внесено профсоюзной организацией Павлодара
- Осуждены бывшие сотрудники Комитета по делам спорта и физической культуры
- Какие нарушения фиксирует «Сергек»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн