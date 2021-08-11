Мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 46-летний мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 августа в 21:10 часов на автодороге Ленинский – Русская Поляна, вблизи села Алгабас Аксуского района, 33-летний водитель автомашины Mercedes Benz совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

«В результате ДТП 46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Автомашина водворена на штрафную стоянку. Назначена СМЭ. Проводится проверка»,- сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

С начала года на территории области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек. В том числе, с участием пешеходов зафиксировано 88 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, еще 85 получили различные травмы.

