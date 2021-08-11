+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области

11 Августа 2021 09:41
Поделиться:
Мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 46-летний мужчина скончался в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Помощники появились у участковых в Костанайской области
Двух женщин выдворили из страны в Павлодарской области Ранее судимых за тяжкие преступления и неблагополучные семьи проверяют полицейские СКО Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа мужчину спасли полицейские ВКО

10 августа в 21:10 часов на автодороге Ленинский – Русская Поляна, вблизи села Алгабас Аксуского района, 33-летний водитель автомашины Mercedes Benz совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

«В результате ДТП 46-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Автомашина водворена на штрафную стоянку. Назначена СМЭ. Проводится проверка»,- сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
С начала года на территории области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек. В том числе, с участием пешеходов зафиксировано 88 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, еще 85 получили различные травмы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Помощники появились у участковых в Костанайской области
Двух женщин выдворили из страны в Павлодарской области
Ранее судимых за тяжкие преступления и неблагополучные семьи проверяют полицейские СКО
Пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа мужчину спасли полицейские ВКО
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
Осуждены бывшие сотрудники Комитета по делам спорта и физической культуры
Какие нарушения фиксирует «Сергек»
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив