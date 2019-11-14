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Мужчина скончался в результате ДТП в Карагандинской области

14 Ноября 2019 15:59
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Мужчина скончался в результате ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Возле поселка Осакаровка Карагандинской области легковушка столкнулась с Газелью. В результате аварии погиб водитель легкового авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«14 ноября в 02:40 на автодороге «Нур-Султан - Караганда» в 20 км от п. Осакаровка 33-летний водитель автомашины «Тойота», следуя в направлении Темиртау, по предварительным данным, не соблюдая интервал дистанции, допустил столкновение с впереди ехавшей в попутном направлении автомашиной «Газель» под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП 39-летний пассажир автомашины «Тойота» от полученных травм скончался на месте, второй 23-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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