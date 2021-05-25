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    12:03, 25 Май 2021 | GMT +6

    Мужчина скончался в результате ДТП в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 47-летний водитель скончался в результате ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 23 мая в 23:58 в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение от сотрудников роты патрульной полиции о том, что на 32-м км автодороги «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти» 47-летний водитель автомашины марки «Nissan Teana», двигаясь в направлении города Нур-Султан, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на криволинейный брус, установленный на проезжей части.

    «В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, 32-летний пассажир был доставлен в городскую больницу города Нур-Султан с диагнозом «Ушиб мягкой ткани головы», после осмотра отпущен домой. По данному факту полицейские начали уголовное дело по ч. 1 ст. 445 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - отметили в ведомстве.

    Для профилактики ДТП с начала года на территории Акмолинской области полицейские провели уже более 15 оперативно-профилактических мероприятий.


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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