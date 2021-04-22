Мужчина скончался при прокладке трубопровода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы погиб рабочий при прокладке трубопровода для питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел 20 апреля в микрорайоне Акжар Наурызбайского района.

О смерти мужчины написала его коллега в Facebook. По ее словам, мужчина погиб, исполняя работу, которой должен заниматься акимат.

«20 апреля при укладке труб для питьевой воды погиб рабочий... «, - написала автор.

Как проинформировали в департаменте полиции города, факт смерти человека зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования управлением полиции Наурызбайского района.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются», - отметили в ведомстве.

В акимате Наурызбайского района обещали прокомментировать случай чуть позже.





Фото: facebook.com/Эля Булатовна