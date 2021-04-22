18:14, 21 Апрель 2021 | GMT +6
Мужчина скончался при прокладке трубопровода в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы погиб рабочий при прокладке трубопровода для питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагический случай произошел 20 апреля в микрорайоне Акжар Наурызбайского района.
О смерти мужчины написала его коллега в Facebook. По ее словам, мужчина погиб, исполняя работу, которой должен заниматься акимат.
«20 апреля при укладке труб для питьевой воды погиб рабочий... «, - написала автор.
Как проинформировали в департаменте полиции города, факт смерти человека зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования управлением полиции Наурызбайского района.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются», - отметили в ведомстве.
В акимате Наурызбайского района обещали прокомментировать случай чуть позже.
Фото: facebook.com/Эля Булатовна