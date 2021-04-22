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    18:14, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина скончался при прокладке трубопровода в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы погиб рабочий при прокладке трубопровода для питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагический случай произошел 20 апреля в микрорайоне Акжар Наурызбайского района.

    О смерти мужчины написала его коллега в Facebook. По ее словам, мужчина погиб, исполняя работу, которой должен заниматься акимат.

    «20 апреля при укладке труб для питьевой воды погиб рабочий... «, - написала автор.

    Как проинформировали в департаменте полиции города, факт смерти человека зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования управлением полиции Наурызбайского района.

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются», - отметили в ведомстве.

    В акимате Наурызбайского района обещали прокомментировать случай чуть позже.


    Фото: facebook.com/Эля Булатовна
    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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