Мужчина сгорел в собственном доме в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау в пожаре, произошедшем в частном жилом доме, сгорел 49-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По информации ведомства, 13 марта в 09:43 на номер 101 поступило телефонное сообщение о том, что из частного дома в городе Кокшетау идет дым.

«В ходе тушения пожара было обнаружено тело 49-летнего мужчины. Пожар произошел на площади 5 кв. м в спальном помещении. В момент пожара мужчина был в доме один. Пожар был потушен в течение 10 минут», - рассказали в ведомстве.

Между тем, по информации управления полиции города Кокшетау, мужчина временно не работал и состоял на учете как злоупотребляющий спиртными напитками.

На данный момент причина пожара устанавливается, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Как добавили спасатели, всего месяц назад пожарные во время месячника пожарной безопасности информировали этого мужчину о мерах пожарной безопасности в быту.

«Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101, укажите точный адрес и место пожара», - обратились спасатели к акмолинцам.