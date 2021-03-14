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    00:40, 14 Март 2021 | GMT +6

    Мужчина сгорел в собственном доме в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау в пожаре, произошедшем в частном жилом доме, сгорел 49-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

    По информации ведомства, 13 марта в 09:43 на номер 101 поступило телефонное сообщение о том, что из частного дома в городе Кокшетау идет дым.

    «В ходе тушения пожара было обнаружено тело 49-летнего мужчины. Пожар произошел на площади 5 кв. м в спальном помещении. В момент пожара мужчина был в доме один. Пожар был потушен в течение 10 минут», - рассказали в ведомстве.

    Между тем, по информации управления полиции города Кокшетау, мужчина временно не работал и состоял на учете как злоупотребляющий спиртными напитками.

    На данный момент причина пожара устанавливается, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

    Как добавили спасатели, всего месяц назад пожарные во время месячника пожарной безопасности информировали этого мужчину о мерах пожарной безопасности в быту.

    «Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101, укажите точный адрес и место пожара», - обратились спасатели к акмолинцам.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия Акмолинская область
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