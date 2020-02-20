+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчина сделал ложный донос для проверки оперативности полиции в Павлодаре

20 Февраля 2020 13:12
Поделиться:
Мужчина сделал ложный донос для проверки оперативности полиции в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пьяный мужчина сделал ложный донос, чтобы проверить оперативность полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Старшего следователя подозревают во взятке в СКО
Кражу из салона авто на миллион тенге раскрыли в Актобе Пропавшую акмолинку нашли в Караганде Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Шымкенте

31-летний мужчина, позвонив в полицию, сообщил о том, что его обокрали. В ходе расследования данного факта, выяснилось, что на самом деле никакой кражи не было. Якобы, похищенный аккумулятор и документы на машину, которые он указал как похищенные, были найдены полицейскими в доме у лжепотерпевшего.

Теперь за свои действия ему предстоит ответить перед законом.

Грешат таким образом не только потерпевшие, но и некоторые свидетели.

Причины могут быть разные: одни решили таким образом подшутить, другие пытаются выгородить злоумышленников, третьи пытаются выставить себя в лучшем свете перед знакомыми.

Отметим, что за дачу заведомо ложных показаний виновному грозит до 10 лет ограничения свободы, а за ложный донос – до 12 лет заключения.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 4 факта ложного доноса, а в прошлом году – 10.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив