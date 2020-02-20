Мужчина сделал ложный донос для проверки оперативности полиции в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пьяный мужчина сделал ложный донос, чтобы проверить оперативность полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
31-летний мужчина, позвонив в полицию, сообщил о том, что его обокрали. В ходе расследования данного факта, выяснилось, что на самом деле никакой кражи не было. Якобы, похищенный аккумулятор и документы на машину, которые он указал как похищенные, были найдены полицейскими в доме у лжепотерпевшего.
Теперь за свои действия ему предстоит ответить перед законом.
Грешат таким образом не только потерпевшие, но и некоторые свидетели.
Причины могут быть разные: одни решили таким образом подшутить, другие пытаются выгородить злоумышленников, третьи пытаются выставить себя в лучшем свете перед знакомыми.
Отметим, что за дачу заведомо ложных показаний виновному грозит до 10 лет ограничения свободы, а за ложный донос – до 12 лет заключения.
С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 4 факта ложного доноса, а в прошлом году – 10.
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