Мужчина сделал ложный донос для проверки оперативности полиции в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пьяный мужчина сделал ложный донос, чтобы проверить оперативность полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31-летний мужчина, позвонив в полицию, сообщил о том, что его обокрали. В ходе расследования данного факта, выяснилось, что на самом деле никакой кражи не было. Якобы, похищенный аккумулятор и документы на машину, которые он указал как похищенные, были найдены полицейскими в доме у лжепотерпевшего.

Теперь за свои действия ему предстоит ответить перед законом.

Грешат таким образом не только потерпевшие, но и некоторые свидетели.

Причины могут быть разные: одни решили таким образом подшутить, другие пытаются выгородить злоумышленников, третьи пытаются выставить себя в лучшем свете перед знакомыми.

Отметим, что за дачу заведомо ложных показаний виновному грозит до 10 лет ограничения свободы, а за ложный донос – до 12 лет заключения.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 4 факта ложного доноса, а в прошлом году – 10.